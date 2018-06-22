Ayı saldırısı sonucu hayatı kaybeden besici toprağa verildi

-cenaze namazının kılınması

-röportaj

-tabutun taşınması

--arşiv-

-olay yerine giden ekipler

-jandarmadan görüntü

-ölen şahsın fotoğrafı



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde dün ayının saldırısı sonucunu hayatını kaybeden şahıs yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu (40) burada kayalıklar üzerinde ayının saldırısına uğradı. Ayı ile birlikte kayalıklardan düşen Yunus Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü tanıkları olayda hayatını kaybeden Yunus Tosunoğlu’nun dere içerisinde hayvanları çıkarmak için gittiği arazide ayının bir anda çıkarak kendisine saldırdığını ve 20 metrelik uçuruma düştüğünü söylediler. Köy sakinleri şahıs ile birlikte kayalıklardan düşen ayının ise yaralı olarak kaçtığını anlattılar. Yunus Tosunoğlu’nun cenazesi cuma namazını müteakip Arıbahçe Köyü Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve üç 3 çocuk babası olan Tosunoğlu’nun cenaze namazına yakınları ve çocukları katıldı.



