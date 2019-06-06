Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi Haberi

- Karabük’te şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı. Karabük İli Ovacık İlçesine bağlı Alınca köyünde şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı. Bayram gününde evin bahçesinde fark edilen ayı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Bir süre yerleşim yerinde yiyecek arayan ayı kameralara böyle yansıdı.
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