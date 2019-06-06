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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi

Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi

ayıdan görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

Amatör Kamera Kamera Amatör 


- Karabük’te şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı. Karabük İli Ovacık İlçesine bağlı Alınca köyünde şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı. Bayram gününde evin bahçesinde fark edilen ayı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Bir süre yerleşim yerinde yiyecek arayan ayı kameralara böyle yansıdı.
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