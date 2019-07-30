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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ayı korkusundan bahçelerine giremiyorlar

Ayı korkusundan bahçelerine giremiyorlar

Köylülerden detay

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( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da sabah saatlerinde bahçesine giden Hamza Maral ayı saldırısından son anda kurtuldu. Maral, ayı korkusundan bahçelerine giremediklerini söyledi.

Olay, Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Orcuk mahallesinde meydana geldi. Hamza Maral, sabah saatlerinde evinden bahçesini sulamak için dışarı çıktı. Bahçede ayı ile karşılaşan Hamza Maral, ayının saldırısından son anda kurtuldu. Olay yerinden koşarak uzaklaşan Maral, durumu yetkililere bildirdi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise, ayıların bahçelerine girdikleri için dışarıda balta ve küreklerle geziyorlar. Mahalle Muhtarı Vahit Kartal, “Köyümüzde olan yabani hayvanlardan, ayılardan illallah etti insanımız. On kişi yirmi kişiyle tarlamıza ancak gidebiliyoruz. Bu durumu yetkililere söyledik. Mevsimin çok kötü zamanı ama arazinin içerisinde çalışmak zorundayız. Geçen sene komşu köylerimizde sekiz on kişiyi yaralandı. Ölüm olayı bile oldu. Buna bir çare bulmamız lazım” dedi.
Ayı saldırısından son anda kaçarak kurtaran Hamza Maral ise, “Ağaçları kontrol ediyordum, ayı birden karşıma çıkıp sesle üstüme gelince bende hemen kendimi dışarı attım. Oradan kaçtım. Ayıyı görünce bağırdım komşunun yanına koştum. Neredeyse nefesim kesildi zor nefes aldım. Çok korktum. Yarım saat kendime gelemedim” diye konuştu.
Mahalle halkı yetkililerden yardım bekliyor.
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