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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kuruldu - UŞAK

Ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kuruldu - UŞAK

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü - Hallaçlar Köyü - Ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kurulduAyı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kuruldu - Uşak 'ta ilk kez bir ayının izlerine rastlayan ekipler bölgeye fotokapan yerleştirdiUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kuruldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, Hallaçlar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kurdu. Fotokapanın yakınlarına yiyecek bırakan ekipler, bölgede inceleme yaptı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Uşak 'ta ayıya rastlanmadığını, ilk kez bu hayvanın izlerinin görüldüğünü belirterek, "İzlerin bulunduğu bölgeye fotokapan yerleştirdik. Ekiplerimiz belirli günlerde fotokapanı kontrol edecek. Umarım ayıyı görüntüleyebiliriz." dedi.
Ayının Uşak 'ta bulunmasının biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirten Tekin, dağda gezi veya piknik yapan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ormanlı Biyolojik Çeşitlilik Biyoloji Hayvan Irak 

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