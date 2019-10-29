Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Aydos Yaylası yolunda genişletme ve stabilizasyon çalışması - ANKARA

Aydos Yaylası yolunda genişletme ve stabilizasyon çalışması - ANKARA

- Aydos Yaylalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile yol düzeltme çalışması yapılması - Kösrelik Mahallesi Muhtarı Emrah Karakuş'un konuşması - Yayladaki üreticilerden Seyit Yıldız'ın konuşması - Yaylacılardan Mürsel Yıldız'ın konuşması - Büyükbaş hayvanların düzeltme çalışması yapılan yoldan geçişi - Yaylada besicilik yapan bir kadının konuşması - Yayladaki evler ve çevreden görünümAydos Yaylası yolunda genişletme ve stabilizasyon çalışmasıANKARA (AA) - Ankara ’nın Çubuk ilçesindeki Aydos Yaylası'nda faaliyet gösteren üreticilerin talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yol genişletme ve stabilizasyon çalışması başlatıldı.Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Çavundur ve Kösrelik mahalleleri ile yayla yollarını kapsayan bölgede çalışma yürütüyor.Kösrelik Mahallesi Muhtarı Emrah Karakuş, yaptığı açıklamada, yol çalışmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.Çalışmanın 20 kilometrelik yolu kapsadığını belirten Karakuş, bölgedeki vatandaşların daha rahat bir ortama kavuşacağını dile getirdi.Yayladaki üreticilerden Seyit Yıldız da özellikle süt toplama araçlarının ulaşımının kolaylaşacağını anlattı.

Yol Çalışması Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı