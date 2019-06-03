Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

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( İSTANBUL - TOPLU)- İtfaiye alevlere kısa sürede müdahale etti İSTANBUL



- Aydos Ormanları'nın Pendik ilçesi sınırlarında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri araçların girmemesi nedeniyle hortumları uzatarak yangına müdahale etti. Yangın Aydos Ormanları'nın Pendik bölümünde bulunan bölümünde bugün saat 15:30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden çıktı. Alevler bir bölümü sararken , vatandaşlar bağırarak itfaiyeyi olay yerine çağırdı. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye aracı alevlerin olduğu bölüme çıkmakta zorlandı. Hortumlarla yangına müdahale eden ekipler, yangın büyük bölümü sarmadan yangını kontrol altına aldı.Ormanda küçük bir bölüm yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Vatandaşlar ise yangın ufak bir dumanla başladığını ardından ormanı sardığını söyledi.





