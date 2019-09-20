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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada

Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada

Yangının çıkış anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera 


- Pendik Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Bir kişi yangının çıktığı yerde görülüyor ,ardından uzaklaşıyor.Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış , bir kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yangının çıktığı yerde görülüyor .Alevlerin yükselmesinin ardından şahıs uzaklaşıyor.
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