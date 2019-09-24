Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Aydos Ormanı'nda kundaklama sonucunda yanan ormanlık alandaki tahribat havadan görüntülendi İzle

Aydos Ormanı'nda kundaklama sonucunda yanan ormanlık alandaki tahribat havadan görüntülendi İzle

Havadan çekilen görüntüler

Ormanlı Irak 

-Oluşan tahribat
-Arşiv
-şahıs yangın çıkarken ve adliyeye sevk edilirken
-Yangından görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Görüntüler daha büyük bir yangından dönüldüğünü gözler önüne serdi İSTANBUL

- Aydos Ormanı'nda geçen hafta kundaklama sonucu çıkan yangının bıraktığı tahribat havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde yangının daha büyük ağaçların olduğu kısma sıçramadan söndürüldüğü görülürken , ormanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan şahıs dün gece tutuklandı.w Pendik Aydos Ormanı'nda geçtiğimiz hafta çıkmış, ormanının çıkış anında bir vatandaşın çektiği görüntülerde bir şahsın alevlerin yükseldiği yerde olduğu görülmüştü. Polis yaptığı çalışma sonrası Y.A isimli şahsı gözaltına almış, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yangının ormanda oluşturduğu tahribat ise havadan görüntülendi. Görüntülerde bodur ağaçların olduğu bölümde yangının çıktığı görülüyor . Bodur ağaçların olduğu bölümün tamamen yandığı görülürken, daha büyük bir tahribatı itfaiyenin önlediği görülüyor. Daha büyük ağaçların olduğu bölüme ulaşmadan yangının söndürüldüğü İHA tarafından havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. (Zİ-EY
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı