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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Aydınlı Çilem hem tarlada çalıştı hem 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu

Aydınlı Çilem hem tarlada çalıştı hem 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu

ÇİLEM'İN TARLADA TÜTÜN TOPLAMASI

Öğretmenler Öğrenciler Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 500 Tam Puan 

-ÇİLEM İLE RÖP
-ÇİLEM'İN HAYVANLARIN ALTINI TEMİZLEMESİ
-SAMAN TAŞIMASI
-HAYVANLARA YEM VERMESİ
-TÜTÜN TOPLAMASI
-ODASINDAKİ MAMASININ BAŞINDA GÖRÜNTÜ
-ÇİLEM'İN ZEYTİN AĞAÇLARININ DİBİNİ ÇAPALAMASI

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı kırsal Palamutçuk Mahallesi’nde yaşayıp okul hayatı boyunca çiftçilik yapan ailesine yardımcı olan Geyre Ortaokulu öğrencisi Çilem Özel, LGS’de 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Bir yandan öğrencilik yapıp diğer yandan evlerindeki 50 büyükbaş hayvanın bakımını üstlenen ve tarlada tütün toplayıp bağ bahçe işlerini yapan Çilem Özel, başarının sırrının düzenli çalışmak olduğunu belirterek kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Geyre’deki okuluna yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Palamutçuk Mahallesi’nde yaşayan Çilem Özel, öğrencilik hayatını tarım ve hayvancılıkla sürdürüyor. Sabah hayvanların bakımını yapıp okula giden Çilem Özel, okuldan geldikten sonra da akşama kadar hayvan ahırında ve tütün tarlasında çalışıyor. Geri kalan vakitlerde dersleri ile ilgilendiğini belirten Çilem Özel, bilinçli çalışma sayesinde başarıya yakaladığını belirterek kendisine destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti. Lise öğrenimini Fen Lisesi’nde devam etmeyi düşündüğünü belirten Türkiye birincisi Çilem Özel, ikamet ettiği Palamutçuk Mahallesinde ilkokulu birleştirilmiş sınıfta okuduğunu belirtti.
Ortaokulu Geyre Ortaokulu’nda okuyan Çilem Özel, okulundaki kurslara da devam ettiğini belirterek çok rahat bir LGS sınavı geçirdiğini söyledi.

Sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Çilem Özle, bir yandan öğrencilik yapıp diğer yandan tarım ve hayvancılıkla uğraşarak da başarılı olunabileceğini gösterdi. “Şampiyon olduğunu tarlada öğrendi” Sonuçların açıklandığı gün tarlada olduğunu ve babasından gelen telefonla çok mutlu olduğunu belirten Çilem Özel, “Tarlada zeytin diplerini çapalarken babamdan telefon geldi. Türkiye birincisi olduğumu babamdan öğrendim. Çok mutlu oldum. Fakat bu benim beklediğim bir sonuçtu. Çünkü düzenli çalıştım. Şartlarımız oldukça zor olmasına rağmen başarımda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
(ÖD-İK-
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