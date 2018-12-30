Aydınlı Avukat Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

-Törene katılanlar ailesi ve sevenleri

-Camii cenaze namazından görüntü

-Avukat'ın fotoğrafı



( AYDIN ) AYDIN - Aydın’da geçirdiği trafik kazasında, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 53 yaşındaki avukat Suat Özdemir, Aydın Adliyesi önünde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aydın’da 20 yıldır avukatlık yapan 53 yaşındaki Suat Özdemir için yıllarca görev yaptığı Aydın Adliyesi’nde tören düzenlendi.

Törende Özdemir’in tabutun üzerine avukatlık cübbesi konuldu. Adliye Sarayı önündeki törende Avukat Özdemir’in eşi Saliha Figen Özdemir ile çocukları Emin ve Ayşe Özdemir taziyeleri kabul etti. Aydın Adliyesi’ndeki törenin ardından Özdemir’in cenazesi Aydın Bey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yenipazar’ın Dereköy Mahallesi’ndeki aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Avukat Özdemir’in cenazesine, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, meslektaşları ile Özdemir ailesi ve sevenleri katıldı.

Aydın Barosu’na kayıtlı olan avukat Suat Özdemir, Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi yolu Orta Kayacık Mevkisi’nde kullandığı 09 KD 258 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmıştı. Devrilen araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Özdemir sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Özdemir, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

