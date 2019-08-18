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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı İzle

Aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı İzle

Kaza yapan otomobil

Trafik Kazası Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Otomobilin ters dönmüş hali
-Otomobilin çekici ile çekilme çalışması
-Kazanın olduğu yol
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şahin (47) idaresindeki 06 EMR 42 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ders döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yaşar Şahin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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