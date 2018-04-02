Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü İzle

Aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü İzle

aracın kaza yerinde görüntüsü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trol Aydınlatma Direği 

-direğe çarpıp ikiye bölünmüş hali
-ölenin vesikalığı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünün otomobilin sürücü (50) Cemalettin Yentürk hayatını kaybetti. Bursa’dan inegöl’e seyir halinde olan sürücü 50 yaşındaki Cemalettin Yentürk yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı özel otomobil, İnegöl’ün Kalburt mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karayolunun orta refüjünde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Feci kaza da parçalanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Parçalara ayrılan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. (SB)
İlgili Foto Galeriler
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı