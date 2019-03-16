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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü öldü - HATAY
- Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü öldü - Kaza yerinden detaylar - Ekiplerin çalışmasından detay - İskenderun Devlet HastanesiAydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü öldüHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.İskenderun - Arsuz otoban bağlantı yolunda, Tülin Edepali (30) yönetiminde 31 P 0789 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.Direğin üzerine devrildiği araçta sıkışan Edepali, bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.Tülin Edepali, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Sürücünün 4 yaşındaki oğlu Fırat Edepali ise kazadan yara almadan kurtuldu.