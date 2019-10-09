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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın Valiliğinden kent merkezindeki kokuya ilişkin açıklama

Aydın Valiliğinden kent merkezindeki kokuya ilişkin açıklama

- İnşaat atıklarının yakıldığı alandan görüntü - İtfaiyenin söndürme çalışmalarından görüntü - Efeler ilçesinden genel detay - Açıklamadan: - "Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin ön tespitine göre, kokunun, Zindan Deresi'nde plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır"AYDIN (AA) - Aydın Valiliğinden, kentte bazı mahallelerde hissedilen kokunun, plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığı bildirildi.
Kent merkezinde bazı mahallelerde hissedilen kötü kokudan dolayı vatandaşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bunun üzerine, söz konusu mahallelerde çalışma başlatıldı.Konuya ilişkin Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön tespite göre, kokunun, Belediye Katı Atık Bertaraf Tesisleri yakınındaki Zindan Deresi'nde, içinde plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığının anlaşıldığı belirtildi.Açıklamada, "Ekiplerimiz şehrin etrafındaki diğer kirletme ihtimali olan unsurları da süratle denetlemeye devam etmekte olup, ek bilgiler geldiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.Öte yandan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay adına vatandaşların cep telefonuna atılan mesajda ise kokunun jeotermalden kaynaklandığı savunuldu.Mesajda, "Değerli hemşehrilerim, sağlığınız için bu akşam tüm ilçemize yayılan zehirli havayı solumayın. Evlerinizden çıkmayın, kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun. Jeotermale hayır." ifadeleri yer aldı.

Bild Cep Telefonu 

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