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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Fuardan genel görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Tarım Teknoloji Sivil Toplum Ziyaretçiler 

-Açılış kurdelasının kesilmesi
-Protokolün fuarı gezmesi
-Vali Köşger açıklama
-ATB Başkanı Çondur açıklama
-Genel ve detay

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'da bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Tarım Gıda Ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında düzenlenen fuarın açılışını Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol üyeleri gerçekleştirdi. Yaklaşık 360 firmanın katılım sağladığı fuarı gezen Vali Köşger ve beraberindeki protokol fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, fuar alanını gezdikten sonra yaptığı açıklamada, “Her sene olduğu gibi çiftçilerimizin üreticilerimizin fuara ilgisi yoğun. Aynı zamanda tarımsal mekanizasyonla ilgili Türkiye’deki önder illerden birisi olan Aydın’da bu tarım fuarına makine ekipman üreticilerinin katılımı da yoğun. Burada bir parantez açıp, Aydın firmalarının az katılım sağladığını belirteyim. Ben onların da bu fuara rağbet etmeleri gerektiğini değerlendiriyorum. Çünkü bu uluslar arası bir fuarsa Aydın firmalarının kendilerini tanıtabilecek böyle bir mecrayı kaçırmamaları lazım. Türkiye’nin her tarafından Aydın fuarına ziyaretçi geliyor, ilgi yüksek düzeyde. Dolayısıyla Aydın firmalarının da bu ortamdan yararlanmaları lazım. Tarımda mekanizasyon önemli insan gücü ile belli bir seviyeye kadar geliniyor. Ama tarımsal mekanizasyonla üretim aritmetik olarak katlanarak gidiyor ve her sene teknoloji değişiyor. Türk tarımının da bu gelişmeleri takip etmesi lazım” dedi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, “Bu yıl fuarın 8’incisini düzenlemekteyiz.358 katılımcı firma var. Geçen yıl 208 bin ziyaretçi ve 90 milyon TL’lik sıcak satış gerçekleşti. Bu yıl bu rakamların üzerinde bir ziyaretçi sayısı ve satış temenni ediyoruz. Türkiye’nin en büyük tarım potansiyeline sahip illerinden biri olan Aydın’da bu fuarı 8’inci kez yapmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Umarım üreticimize, tarıma dayalı sanayi tesislerine ve tarımsal mekanizasyonu şirketlerine hayırlı uğurlu olur. Aydın üreticisinin menfaatine bu tip organizasyonlara devam edeceğiz” diye konuştu.
Fuar 26 Ocak Pazar gününe kadar saat 10-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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