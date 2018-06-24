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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Aydın: 'Sözün de, kararın da millette olduğu gündür bugün'' - ADIYAMAN İzle

Aydın: 'Sözün de, kararın da millette olduğu gündür bugün'' - ADIYAMAN İzle

Aydın: "Sözün de, kararın da millette olduğu gündür bugün'' - ADIYAMAN - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve eşi Zeliha Aydın'ın Bozbeyi Mahallesindeki Cengiz Topel Ortaokulunda oy kullanması - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşmasıTBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Sözün de, kararın da millette olduğu gündür bugün. 24 Haziran tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir makas değişikliğine gidiyor." dedi.
Aydın, eşi Zeliha Aydın ile birlikte oy kullanacağı Adıyaman 'da Bozbeyi Mahallesindeki Cengiz Topel Ortaokuluna geldi.Oyunu kullanacağı 1300 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Aydın, yoğunluk nedeniyle bir süre sıra bekledi.Aydın, daha sonra oyunu kullanıp sandık görevlilerine başarılar diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.Okul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, herkesin seçim süreci içerisinde eteğindeki tüm taşları döktüğünü, söyleyeceği her sözü söylediğini belirtti.
Şimdi söz sırası millette diyen Aydın, şöyle konuştu:"Sözünde kararın da millette olduğu gündür bugün. 24 Haziran tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir makas değişikliğine gidiyor. İlk defa parlamenter hükümet modelinden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayacak olan bir seçim. Dolayısıyla bu asrın belki en önemli seçimlerinden biri."Yasama, yürütme ve yargı ilişkisinin demokratik anlamda birbirinden en net ve sert şekliyle ayrıldığı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeline geçişi sağlayacaklarını ifade eden Aydın, "Türkiye, bu anlamda makas değiştirecek. Artık yeni Türkiye'nin yürütmenin tek başlı olduğu, yürütme ve yasamanın birbirinden tamamen ayrıldığı, milletvekillerinin artık bakan olamayacağı, meclisin artık milletvekillerinin teklifini çıkartmak suretiyle kanun çıkaracağı ve dolayısıyla milletvekillerinin daha güçlü olacağı ve güçlü meclisin hem milletvekilleri tarafından yasama organı olarak çalışacağı hem de yürütmenin yapmış olduğu tüm işleri denetleyebileceği bir döneme geçiyoruz." dedi.
- " Bu sistem ülke ve milletimize hayırlar getirsinKoalisyonların olmayacağı ve yine de hem meclisi hem yürütmeyi ilk defa seçtiklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:"Bu millet meclisi de cumhurbaşkanını da kendisi seçiyor. Yasama, yürütme birbirinden ayrılacak. Güçlü yürütmeyle beraber güçlü parlamento Türkiye'yi hedeflerine daha çabuk oluşturacak. Bu sistem ülke ve milletimize hayırlar getirsin. Burada millet tarih yazacak. 16 Nisan'da bu millet nasıl ki bu sistem değişikliğine evet dediyse şimdi aynı şekilde milletin evet dediği sisteme de girmiş olacağız."

Seçim Süreci Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Hükümet Parlamento 

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