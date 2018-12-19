Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yangın - AYDIN

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yangın - AYDIN

- Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yangın - Yangın çıkan hastane - Ambulansa götürülen bebek - Ambulansa götürülen çocuk Aydın 'da hastanede yangın - İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: - "Ameliyat bekleyen ve yenidoğan yoğun bakımdaki hastalarımızı önlem amaçlı diğer hastanelere sevk ettik, 9 hastamız gönderildi"AYDIN (AA) - Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin elektrik panosunda yangın çıkması nedeniyle 9 hasta başka hastanelere nakledildi.Hastanenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından yaşanan elektrik kesintisi dolayısıyla bazı hastalar ambulanslarla farklı hastanelere nakledildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ameliyat bekleyen ve yenidoğan yoğun bakımdaki hastalarımızı önlem amaçlı diğer hastanelere sevk ettik, 9 hastamız gönderildi." ifadesini kullandı.Doktorların da hastalarla nakil yapılan hastanelere gönderildiğini belirten Yavuzyılmaz, "Hastalarla ilgileniyorlar. Hastanemizdeki diğer hastalarımız da güvenli bölümlere alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda şu anda hastaneye yeniden enerji verildi.
" dedi.

Bebek Hastane Yenidoğan Elektrik Kesintisi Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı