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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın jandarması engelleri kaldırdı

Aydın jandarması engelleri kaldırdı

Jandarmanın engelli çocuklara hediye vermesi

Engelli Çocuk Öğretmenler Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci Ortaöğretim 

-Yapılan konuşmalar
-Engelli öğrencinin şarkı söylemesi
-Jandarmanın engelli öğrencilerle birlikte oynaması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Efeler Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Çeşitli hediyelerle engelli çocukların gönüllerini alan jandarma personelleri, okul öğrencileri ile beraber eğlenerek engelleri ortadan kaldırdı. Aydın’da jandarma engelleri kaldırıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Aydın İl jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askeri ekip, Efeler Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Yanlarında getirdikleri çeşitli hediyelerle engelli çocukların gönüllerini alan jandarma personelleri, çocuklara Türk Bayrağı, boyama kitabı dağıttı.
“Çok anlamlı bir etkinlik oldu” Etkinlik kapsamında konuşan Okul Müdürü Ergün Bilgin, 3 Aralık Engelliler Günü hakkında bilgiler verdi. Bilgin, “Aydın’da özel öğrencilerimizin ortaöğretim öğrenimi için bu kurum bizlere kazandırıldı. Okulumuz 21 öğrenci 20 öğretmen 3 yardımcı personeliyle, velilerimizle eğitim öğretime devam ediyor. Eğitime geçen yıl Aralık ayında başladık. Seneyi devriyemizde böyle bir etkinlik olması daha da anlamlı oldu” ifadelerini kullandı. “Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” Kendisinin de bir engelli çocuk babası olduğunu ifade eden Aydın il Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Hakan Yılmaz ise, “Bu özel çocukları bu şekilde hayata bağlamak adına çalışan bütün öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ortamda bulunduğum için çok duygulandım. Hepinize teşekkür ederim. Aydın İl Jandarma Komutanlığı olarak ve Jandarma Genel komutanlığı olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. Engellilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamakta ve sonuna kadar destek olacağımız hiçbir şekilde unutulmasın. Bu çocuklar hepimizin. Bu çocukları topluma en faydalı ve en güzel şekilde yaşam standartlarını oluşturmak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu bir Türk vatandaşı olarak hepimizin görevidir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından okul öğrencisi Enes Akbal, çeşitli şarkılar seslendirerek hem duygulandırdı hem de eğlenceli anlar yaşattı. Söylenen şarkılarla birlikte keyifli dakikalar yaşayan çocuklara Aydın İl Jandarma Komutanlığı personelleri de eşlik etti. Böylelikle jandarma, engelli öğrencilerin gönlünü almış oldu.
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