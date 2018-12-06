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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aydın itfaiyesi 11 ayda 6 bin olaya müdahale etti

Aydın itfaiyesi 11 ayda 6 bin olaya müdahale etti

-İtfaiyenin spor ve eğitimlerinden drone ve aktüel kamera görüntüsü

Piknik Alanları Trafik Kazası Yüksek Gerilim Orman Yangını Yangına Müdahale 

--Daire Başkanı Serdar Adanır’ın açıklamaları

( AYDIN ) -- Yangın, trafik kazası ve arama kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiyeciler kendilerini sürekli hazır tutuyor AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geride kalan 11 aylık süreç içerisinde 5 bin 164’ü yangın olmak üzere 6 binden fazla olaya müdahale etti. 1 milyon kişiye hizmet veren itfaiyeciler, spor ve eğitimlerini aksatmadan kendilerini göreve hazır tutuyor. Aydın ili genelinde 17 ilçe dahil 30 noktada 383 personeliyle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geride kalan 11 aylık süreç içerisinde 5 bin 164’ü yangın olmak üzere 6 bin 14 olaya müdahale etti. Yangın, trafik kazası ve arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere 1 milyon 100 binlik nüfusa hizmet veren itfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verebilmek için spor yapıp eğitimlerini sürdürerek göreve hazır bekliyor. İtfaiye personellerinin her zaman olaylara müdahaleye hazır olduğunun altını çizen İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, “Vardiya değişimlerinde araç gereç ve araç üstü ekipmanların tamamen kontrolleri yapıldıktan sonra merkez ve bağlı 30 noktada günlük 1 saat spor yapıyoruz. Daha sonra hem becerilerin gelişmesi hem de el alışkanlığının kazanılması için 1,5-2 saate yakın uygulamalı eğitim gerçekleştiriyoruz. Kasım ayı sonu itibariyle 800’e yakın resmi daire, ev, iş yeri ve depo yangınına müdahale ettik. Bunun yanı sıra 4 bin 138 adet tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın ile 276 ayrı orman yangını olmak üzere 5 bin 164 yangına müdahale ettik. Yangınların yanı sıra 11 aylık süreçte müdahale ettiğimiz 378 trafik kazası ve 474 adet insan veya hayvan kurtarma vakasıyla birlikte 30 Kasım itibariyle müdahale ettiğimiz vaka sayısı 6 bin 14’e ulaştı” dedi.
Yarıdan fazlasının kaynağı sigara Yangınların yüzde 50-55 civarındakilerinin çıkış nedenini sigara olarak nitelendiren Daire Başkanı Adanır, “Kapalı yerlerde veya açık alanlarda bilinçsiz olarak atılan sigara izmaritleri yangınlara neden oluyor. Bunun yanı sıra yüksek gerilim hatları, piknik alanlarında sönmeden bırakılan ateş veya cam kırıkları, seyir halindeki araçlardan atılan sigaralar, eski elektrik tesisatları yangınlara neden oluyor. Özellikle ısınma ihtiyacının arttığı kış aylarında yoğun depo yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Kömürlükte unutulan soba kovaları ve yanıcı maddeler de yangınlara neden olabiliyor. Canımız ve malımıza zarar veren yangınların yüzde 50-55’i sigaradan, daha sonra elektrik, tedbirsizlik ve dikkatsizlik geliyor” şeklinde konuştu.
(MB-Y)
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