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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı

- Kutlamadan genel görüntüler - Detaylar - Özlem Çerçioğlu'nun konuşması - Zeybek gösteri ve kadın mehteran takımı gösterisinden görüntülerAYDIN (AA) - Aydın 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.
Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, top atışı yapılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajlarının okunduğu törende konuşan Çerçioğlu, Aydın 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

7 Eylül'de "Ya istiklal, ya ölüm" diyenlerin bağımsızlık için ölümü göze alarak ülkeyi kurtardığını anımsatan Çerçioğlu, "Her zaman esarete karşı bağımsızlığı için mücadele eden Aydın lılar, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla büyük bir destan yazmışlardır. Kurtuluş mücadelemizin kıvılcımının yakıldığı Aydın , iki kez işgal edilip, düşmanların ellerinden kurtulan tek şehirdir. Türk milleti bağımsızlığından hiçbir zaman taviz vermemiş ve vermeyecektir. Biz Aydın lılar her zaman cumhuriyetin neferi olmaya devam edeceğiz." dedi.
Zeybek ekibi ile kadın mehteran takımının gösterisinin ardından protokol, 7 Eylül Şehitler Abidesi'ne karanfil bıraktı.Programa, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu Düşman İşgali Sivil Toplum Bağımsızlık Mehteran Takımı 

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