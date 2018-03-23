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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın'ın dahi çocukları şehitler ve gaziler için su roketi fırlattı İzle

Aydın'ın dahi çocukları şehitler ve gaziler için su roketi fırlattı İzle

Okuldan görüntü

Eğitim Sistemi Okul Ziyareti Üstün Yetenek Öğrenciler Üstün Yetenekli Çocuklar 

-Su roketi fırlatma
-Okul ziyaret
-Sınıfların gezilmesi
-Vali açıklama

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) ziyaretinde öğrenciler şehitler ve gaziler için su roketi fırlattı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın Ticaret Odası Bilim Sanat Merkezine giderek burada incelemelerde bulundu, sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Vali Köşger okul girişinde çiçeklerle karşılanırken, okul öğrencileri Afrin Operasyonunu başarı ile icra eden ve bu operasyonda şehit düşen ve gazi olan Mehmetçikler için yaptıkları su roketlerini havaya fırlattı. Operasyonun başarı ile tamamlanmasından dolayı sembolik olarak hazırladıkları su roketlerini havaya fırlatan öğrenciler şehit ve gazileri bu yolla anmak istediklerini belirttiler. Vali Köşger BİLSEM’i gezdi Sınıfları, atölyeleri gezen ve öğrencilerle sohbet eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle söyleşiye katıldı.
Vali Köşger okul ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, “Bilim Sanat Merkezleri Türk eğitim sisteminde önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Ülkemizde özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili daha evvel özel eğitim programları uygulanmıyordu. Bu çocuklar üstün yetenekli çocuklar ve diğerlerinden farklı bir şekilde eğitim almaları gerekiyor. Ülkemizin esas geleceği işte buralarıdır. Çocuklar çok istekli, aileler de olayın farkındalar. Eğitimin üç-dört bileşeni var. Aile, okul, öğrenci, öğretmen bunların hepsi mükemmel olduğu zaman ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. BİLSEM’lerde bu bileşim tam olarak sağlanmış durumda. Öğretmenlerimizde daha bilinçli hareket ederlerse ortaya daha güzel sonuçlar çıkacaktır diye tahmin ediyorum” dedi.
Bu okulda yeteneklerini geliştirme imkanı buluyorlar Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi Aydın’ın yetenekli öğrencilerine eğitim vererek öğrencilerin kapasitelerini geliştirmelerini sağlıyor. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlıyor. 372 öğrenci, 21 öğretmen ve iki idareci ile eğitim veren okul, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri Laboratuarları ve Robotik, Sosyal Bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji-Tasarım, Akıl Oyunları Atölyeleri ile öğrencilere üst düzey bir eğitim imkanı sağlıyor.
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