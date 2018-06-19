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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Aydın’ı sel vurdu...Köşk-Ödemiş yolu ulaşıma kapandı

Aydın’ı sel vurdu...Köşk-Ödemiş yolu ulaşıma kapandı

yağıştan görüntü

Sağanak Yağış Köy Yolları Gözyaşı Toprak Kayması Hayvan 

-Kapanan yollar
-Ekiplerin çalışmaları
-Çamurlu Halı saha
-Muhtarın konuşmaları
-Evi su altında kalan vatandaş
-Genel ve detay görüntüler

( AYDIN -EK) AYDIN

- Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrası Köşk ilçesinin birçok mahallesi yağıştan etkilenirken, Köşk-Ödemiş yolu trafiğe kapandı. Aydın’ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, bazı evleri su bastı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için uğraş verdi. Sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu Cumayanı Mahallesi mevkiinde Köşk-Ödemiş karayolu belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Keteyeri Mahallesinde evini su basan vatandaş çok zor durumda olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Ayrıca Cumayanı Mahallesindeki halı saha selden zarar görürken, kullanılamaz hale geldi. Cumayanı Mahallesi Muhtarı Fikret Şahin köylerinde sağanak yağış ve dolunun etkili olduğunu belirterek, “Dağlardan gelen sel suları ile beraber yollarımız kapandı. Devletimizden Allah razı olsun. Hemen anında Aydın Büyükşehir ve Köşk Belediye ekipleri buraya gelerek çalışmalara başladı.
Devletimiz de zararımıza yardımcı olurlarsa mutlu oluruz. Önemli olan herhangi bir can kaybımız yok, bu bizim için sevindirici. Mahallemizin halı sahası dağlardan gelen sel suları ile çamurla kaplandı. Yaşanan sel ile evini su basan Keteyeri Mahallesi sakinlerinden Tevhide Yaman çok zor durumda olduğunu, hayvanlarını zor kurtardığını belirterek gözyaşı döktü. Yaman, “Her şeylerim battı. Evim, eşyalarım, çamaşır makinem mahvoldu. Tuvaletler çamurla doldu. Çeşmeleri kullanamıyoruz, suyumuz yok. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum, çok zor durumdayım” diye konuştu.

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