Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın eski Milletvekili Mehmet Yüzügüler toprağa verildi

Aydın eski Milletvekili Mehmet Yüzügüler toprağa verildi

belediye önü

Cenaze Arabası Belediye Başkanı Saygı Duruşu Cenaze Namazı İş Dünyası 

-cenazeden detay
-röportajlar
-camideki namazdan detay
-fotoğrafı

( AYDIN ) AYDIN

- Dün sabah İzmir de tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'in babası Nazilli Eski Belediye Başkanı ve eski Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler gözyaşları içinde toprağa verildi.
Mehmet Yüzügüler’in ailesinin yanısıra siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin de katıldığı ilk tören Nazilli Belediyesi önünde yapıldı. Öğle namazına müteakip Nazilli Merkez Koca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yüzügüler, Eğriboyun Mezarlığına defnedildi. Mehmet Yüzügüler’in Türk Bayrağına sarılı naaşı tören kıtasının omuzlarında getirilerek katafalka koyuldu. Özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Yüzügüler’in naaşı buradaki törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Koca Cami’ye götürüldü. Törene katılan eski Adalet Bakanı Murat Başeskioğlu, “Nazili değerli bir evladını yitirdi. Soyadı gibi yüzü gülen, insan sevgisiyle dolu bir kardeşimizdi. Sizin belediye başkanınız bizim de komşumuzdu. Nazilli’ye çok güzel hizmetleri oldu. Allah rahmet eylesin. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun” dedi.
Yüzügüler için Nazilli Merkez Koca Camii’nde öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda cenaze arabasına konarak Eğriboyun Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Mehmet Yüzügüler için düzenlenen törenlere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eski Adalet Bakanı Murat Başesgioğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP İl Başkanı Ali Çankır, Nazili Belediye Başkan Yardımcıları, eski milletvekillerinden Ali Uzunırmak, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, eski Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yüzügüler ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı