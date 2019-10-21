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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın'dan harekattaki askerlere destek

Aydın'dan harekattaki askerlere destek

- Germencik Ziraat Odası Başkanlığınca başlatılan kampanya - Kuru incir fabrikasında incirlerin paketlenmesi - Paketler üzerine etiket yapıştırılması - Paketlerin kamyona yüklenmesi - Kuran - ı Kerim tilaveti - Oda Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu açıklama - Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezkit açıklama - Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla başlatılan kampanyada üreticilerin bağışladığı yaklaşık 3 ton kuru incir, törenle Mehmetçiğe gönderildiAYDIN (AA) - Kuru incir üretim merkezi Aydın 'da Barış Pınarı Harekatı'na destek için başlatılan kampanyada toplanan yaklaşık 3 ton kuru incir, harekatta görev alan askerlere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.Germencik Ziraat Odası Başkanlığınca başlatılan kampanyada üreticilerin bağışladığı yaklaşık 3 ton kuru incir, Kızılay aracılığıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gönderilmek üzere kamyonete yüklendi.Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren tüm üreticilere teşekkür etti.Oda Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da "Üreticilerimizin bağışladığı kuru incirleri bugün itibarıyla Suriye sınırındaki askerlerimize gönderiyoruz. Bütün Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.
Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezkit ise "Harekata katılan askerlerimize inşallah bu incirleri götüreceğiz. Bu kampanyayı başlatan, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah askerlerimizi korusun, onların yardımcısı olsun." diye konuştu.
İncirlerin yüklendiği kamyonet, yapılan duanın ardından asker selamıyla uğurlandı.

Fabrika Allah Çakal 

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