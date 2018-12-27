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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aydın’daki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Aydın’daki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Olay mahallinden görüntü

Elektrik Kablosu Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-İtfayenin çalışmaları
-yangını izleyen mahalle sakinleri
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi 657 sokakta bulunan iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Tavandaki elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda bütün evi sardı. Ev sakinleri yangını söndürmede başarısız olunca hemen itfaiyeye haber verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük uğraş verirken, yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan M.K, E.K, S.K ve T.K yangından yara almadan kurtulurken, dumandan etkilenen S.K olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavisi yapıldı. Ev sakinlerinin büyük üzüntü yaşadığı yangın sonrası nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
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