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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aydın'daki silahlı kavga

Aydın'daki silahlı kavga

- - Şüphelilerin emniyetten çıkarılması - İki kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Ortaklar Mahallesi'nde Erol ve Alim Kafalı'nın öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan A.A. ve E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ortaklar Mahalle'sinde iki gün önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında çocukları yüzünden tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda Erol (50) ve Alim Kafalı (63) kardeşler ile Süleyman K. (17) ve Hamza A. (17) yaralanmıştı.Şüpheliler A.A. ve E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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