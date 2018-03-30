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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın'daki silahlı kavga

Aydın'daki silahlı kavga

- Gözaltına alınan cinayet zanlılarının Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilmesiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan baba ile 2 oğlu tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Tütünlük Mahallesi Milas Caddesi'nde geçen çarşamba meydana gelen silahlı kavgayla ilgili baba R.Ü. (60) ile çocukları S.Ü. (35) ve S.Ü. (38) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Karpuzlu ilçesi Tütünlük Mahallesi Milas Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.Ü. ile M.Ç. ve N.Ç. tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ü, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle 2 kişiye ateş etmiş, N.Ç. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, M.Ç. ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olaydan sonra R.Ü. iki oğlu gözaltına alınmıştı.

Hastane Silahlı Kavga Pompalı Tüfek Cinayet Trol 

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