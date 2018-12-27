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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aydın’daki kazazedeye ilk müdahale, Marmaris 112 ekibinden geldi Video

Aydın’daki kazazedeye ilk müdahale, Marmaris 112 ekibinden geldi Video

Kaza yeri görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-yerde yatan kazazede
-Marmaris 112 müdahale ve ambulansa alınması
-diğer ambulansın gelmesi
-Hastanın diğer ambulansa nakli
-Motosikletin çekiciye yüklenmesi
-Detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen Muğla’nın Marmaris ilçesinde görevli ambulansta bulunan 112 sağlık ekibi yaptı. Edinilen bilgiye göre kaza Muğla karayolu İmam Hatip Kavşağında meydana geldi. Veysel A. idaresindeki 09 LJ 936 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Veysel A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında Aydın’ın Nazilli ilçesine hasta bırakan ve yola çıkan Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı ambulansta bulunan 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde durarak kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı. Kazazede Veysel A. sedye ile ambulansa alındı ve ilk tedavisi yapıldı. Veysel A. olay yerine gelen diğer ambulansa sedye ile nakledilerek Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Veysel A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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