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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Aydın'da zeytinliklerde yangın

Aydın'da zeytinliklerde yangın

- - Yangına müdahaleden detaylar - Söke ilçesinde üç farklı yerde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler güçlükle kontrol altına alınabildiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde üç farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 200 dönüm zeytinlik zarar gördü.Yenicami, Yenidoğan ve Kemalpaşa mahallelerindeki zeytinlik alanda farklı saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bu bölgelere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülebildi.Yangınlar sonucu 200 dönüme yakın alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Zeytinli Bild Zeytinlik Trol 

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