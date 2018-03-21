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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın’da yangın paniği... Yanan evin sakinleri itfaiye merdiveni ile son anda kurtarıldı

Aydın’da yangın paniği... Yanan evin sakinleri itfaiye merdiveni ile son anda kurtarıldı

OLAY YERİ

İtfaiye Merdiveni Hastane Yangın Paniği Polis Ekipleri Yükselen 

-EKİPLERİ
-HAZIR BEKLEYEN AMBULANSLAR
-İTFAİYE MERDİVENİ İLE NDİRİLEN EV SAKİNİ
-AMBULANSTA OKSİJEN VERİLEN ANNE KIZ
-ÇALIŞMALAR
-BİNA SAKİNLERİ
-YANAN EVDEN VE BİNADAN YÜKSELEN DUMANLAR
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’da sabaha karşı bir apartmanı 4. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına uykuda yakalanan evin sahipleri duman kaplayan binadan itfaiye merdiveni ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda yapılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay sabah saat 05:30 sıralarında Girne Mahallesi Şehitler Bulvarı Yavuz Sultan Selim Camisinin karşısında bulunan Güzelkonak Sitesi’nde meydana geldi. Sitenin D Blok 4. Katından yükselen dumanların tüm apartmanı sarması üzerine dumandan etkilenenler itfaiyeye arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tüm binayı dumanların sardığını görünce 112 ekiplerinden de yardım istediler. Yangının meydana geldiği dairede oturan Avukat anne Gül S. İle polis Baba Cem S. ve ailenin liseye giden kızları itfaiye merdiveni ile dairenin penceresinden alınarak kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda yapılan aile fertleri daha sonra hastaneye kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangının çıkış sebebinin net olarak belirlenebilmesi için soruşturma başlatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek ve binayı saran dumanı tahliye etmek için uzun süre uğraş verdi.
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