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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı Haberi

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı Haberi

Yangın yerinden görüntü

Hastane Bild Güvenlik Önlemi Nadan 

-İtfaiye çalışma
-Ambulansların gelmesi
-Genel ve detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’da bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı üzerindeki 17 numaralı binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Binanın bodrum katında çıkan yangın sonrası dumanlar tüm apartmanı kaplarken, apartmanda yer alan lokantada bulunan müşteriler ve apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Emniyet güçleri de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri bodrum kattaki yangından dolayı oluşan yoğun dumanı tahliye etmekte zorlandı. Yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 7 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangın nedeniyle aşırı derecede dumana maruz kalarak hastanelere sevk edilen 7 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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