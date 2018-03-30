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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

- Aydın Adliyesi binasından detay görüntüler - Şüphelilerin adliyeden çıkarılması - - Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapma hazırlığındaki şüphelilerin Germencik ilçesinde olduğunu tespit etti.Ekipler, ilçedeki otoban gişelerinde zanlıların içinde bulunduğu otomobili durdurdu.Yapılan aramada satışa hazır 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Ercan Y, Özcan A, ve Önder Y. gözaltına alındı.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Bild Metamfetamin 

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