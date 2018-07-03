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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu - 3 zanlı tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu - 3 zanlı tutuklandı

- Aydın 'da uyuşturucu operasyonu - 3 zanlı tutuklandı - Adliyeden görüntü - şüphelilerin adliye çıkışı Aydın 'da uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen K.K.'ye ait pikabı Osmanyozgatlı Mahallesi'nde durdurdu.Narkotik köpeği Cayra'nın da katılımıyla yapılan aramada, aracın ön paneline saklanmış 30 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.Sürücü ve araçtaki Ü.D. ve A.Z gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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