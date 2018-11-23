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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın'da trenin çarptığı kadın öldü

Aydın'da trenin çarptığı kadın öldü

- - Kaza yerinden detay - Hayatını kaybeden kişinin yakınlarından detay - Cesedin kaza yerinden kaldırılmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Nazilli - İzmir seferini yapan A.Y. idaresindeki yolcu treni, bariyerlerin kapalı olduğu sırada otoban kavşağındaki hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sibel Aksoy'a (43) çarptı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine gelen Aksoy'un yakınları gözyaşı döktü.Aksoy'un cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Hemzemin Geçit Yolcu Treni Gözyaşı 

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