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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın’da tren kazasında bir kadın hayatını kaybetti

Aydın’da tren kazasında bir kadın hayatını kaybetti

Bir kadının olayı polis ekiplerine anlatması

Olay Yeri İnceleme Tren Kazası Yolcu Treni Makinist Polis Ekipleri 

-olay yeri
-ekiplerin çalışmaları
-yerde kalan ceset
-Trenden detay
-Acı haberi duyup bölgeye gelen Sibel Aksoy'un yakınlarının feryadı
-cenazenin kaldırılması
-genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’da meydana gelen tren kazasında 43 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine gelen kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Kaza akşam saat 19:00 sıralarında Otoban Kavşağı hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli İzmir seferini yapan Makinist Ahmet Y. İdaresindeki 32714 sefer sayılı yolcu treni, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halindeyken, Otoban Kavşağı Hemzemin geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen 43 yaşındaki Sibel Aksoy’a çarptı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen Sibel Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü şahitleri trenin çok hızlı olduğunu iddia ederken, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı. “Acı haberi duyan yakınlarının feryatları yürekleri dağladı” Kazadan sonra acı haberi alıp olay yerine gelen Sibel Aksoy’un yakınları tren yolu kenarında fenalık geçirdi. Genç kadının babası Muzaffer Aksoy’un da 24 Ağustos günü ayağını slaj makinesine kaptırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, ifadesini almak üzere makinisti gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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