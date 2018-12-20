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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

- Aydın 'da trafik kazası - 3 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Ambulansın yaralılara müdahalesiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kuşadası yönünden Söke'ye giden Metin Bulut yönetimindeki 09 JY 606 plakalı otomobil, Yenikent mevkisinde Recep Gürgan yönetimindeki 48 TE 614 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada Bulut, Gürgan ve Gürgan'ın idaresindeki araçta bulunan Ayşe Şahin yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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