Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı Haberi

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı Haberi

- Olay yerinden detaylarAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Vedat Çakır'ın kullandığı 07 PV 361 plakalı otomobil, Aydın - İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı