Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı Haberi

--Trafik ekiplerinin çalışması

--Aracın çekici ile kaldırılması



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın-İzmir karayolu yeni dört yol mevkii eski garaj girişi önünde meydana geldi. İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 35 HJ 669 plakalı araç, Gülcan K'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpma sonrası araç karayoluna devrildi. Kaza sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Emniyet güçleri kaza yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri devrilen aracı düzeltti. Kazada hafif yaralanan Gülcan K. (29) ambulansla Aydın Atatürk devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

