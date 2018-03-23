Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı Haberi

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı Haberi

-Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Trafik ekiplerinin çalışması
--Aracın çekici ile kaldırılması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın-İzmir karayolu yeni dört yol mevkii eski garaj girişi önünde meydana geldi. İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 35 HJ 669 plakalı araç, Gülcan K'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpma sonrası araç karayoluna devrildi. Kaza sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Emniyet güçleri kaza yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri devrilen aracı düzeltti. Kazada hafif yaralanan Gülcan K. (29) ambulansla Aydın Atatürk devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı