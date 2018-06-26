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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Aydın’da silahlı çatışma... Polislere ateş açan müteahhit vuruldu

Aydın’da silahlı çatışma... Polislere ateş açan müteahhit vuruldu

Olay yeri

Polis Çatışma Silahlı Çatışma Hapis Cezası Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Hastane
-Genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’da gece yarısı bir şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere ateş açtı. Bunun üzerine çıkan çatışmada şahıs polislerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olay gece yarısı Efeler İlçe Merkezi Ata Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, değişik suçlardan sabıkası ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen müteahhit Şerafettin Y.’yi takibe alan polis ekipleri şahsı yakalamak için takibe aldı. Ata Mahallesi’nde şahsın kametine yakın bölgede polis ekipleri Şerafettin Y.’yi yakalamak istedi. İddiaya göre ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Şerafettin Y. polislere beylik tabancası ile ateş edince polis de ateşle karşılık verdi. Göğsünden vurulan Şerafettin Y. olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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