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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın’da sahillerde yoğunluk devam ediyor

Aydın’da sahillerde yoğunluk devam ediyor

SAHİLDEN GÖRÜNTÜ

Yabancı Turist Takvim Objektif 

-YAZ AYLARINDAKİ GİBİ KALABALIK OLAN SAHİLDEN GENEL VE DETAYLAR
-DENİZE GİRENLER
-SAHİLDE GÜNEŞLENENLER
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN )- Eylül ayının son günlerinde Kuşadası sahilleri Temmuz ayını yaşadı AYDIN

- Mevsim normalleri üzerinde sıcaklığın devam ettiği Aydın’da Eylül ayının son günü termometreler 33 dereceyi gösterince vatandaşlara denize akın etti. Sahillerde ciddi bir yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler takvimler son baharı gösterse de adeta temmuz ayını yaşadılar. Güne 27 derece sıcaklıkla başlayan Aydın’da öğlen saatlerinde 33 dereceye ulaşan ve 40 derece hissedilen sıcaklık nedeniyle fırsatını bulan herkes sahile koştu. Dünyaca ünlü kadınlar denizinde pek çok kişi Eylül ayının son gününde denize girip gönlünce serinledi. Yazdan kalma günlerin yaşandığı Aydın’ın Kuşadası sahilindeki görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.
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