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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

-Yağıştan görüntüler

Sağanak Yağış Su Baskını Yağışlı Hava Trafik Yoğunluğu 

--Araçların yağışta ilerlemesi
--Vatandaşların yağmurda yürümesi
--Genel ve detay görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamanın ardından sağanak yağış Aydın’da sabah saatlerinde etkili oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar sağanak yağışlı havada zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte yolda oluşan su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için trafik ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yağıştan vatandaşlarda nasibini aldı. Dışarıya şemsiye almadan çıkan vatandaşlar su birikintilerinden dolayı karşıdan karşıya geçmekte zor anlar yaşadı. Aydın’da etkili olan sağanak yağışlı havanın iki gün daha etkisini göstermesi beklenirken, yetkililer yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli davranmaları konusunda uyardı. (OD-MB-Y)
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