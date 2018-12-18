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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aydın'da sağanak - Bazı iş yerlerini su bastı (2)

Aydın'da sağanak - Bazı iş yerlerini su bastı (2)

- Yollarda oluşan su birikintilerinden detay - Ekiplerin çalışmasından detay - ASTİS Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Saylı'nın konuşması Aydın 'da sağanak - Sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini su bastıAYDIN (AA) - Aydın 'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte gün boyunca etkisini gösteren sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.Şehir merkezine yakın noktada bulunan ASTİS Sanayi Sitesi'nde ise bazı iş yerlerini su basması nedeniyle Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ekipleri su tahliyesi çalışması başlattı.ASTİS Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Saylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağmur yağdığında dükkanlarını su bastığını, yolların geçilmez hale geldiğini söyledi.

Sayılı, "6 - 7 yıldır belediyeye gidiyoruz. 'Programımıza alınacak' deyip geri gönderiyorlar. Esnafımız perişan halde. 20 iş yerimizi su bastı. Sular çekildikten sonra 50 - 60 metrelik çukurlar oluşuyor. Arabaların geçmesi çok zorlaşıyor." diye konuştu.
Vatandaşlardan Ersun Eşkin ise Kayseri'den geldiğini belirterek, "Bu yolların hali ne böyle? Her taraf gölet olmuş. Yollardan geçmekte zorlanıyoruz." dedi.

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