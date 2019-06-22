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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü Video

Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü Video

- Kaza yerinden detay görüntülerAYDIN (AA) - Aydın 'ın Sultanhisar ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sultanhisar'dan Nazilli istikametine giden Mustafa Can Akdoğan'ın (21) kullandığı plakasız motosiklet, Atça Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü karşı şeride düştü.İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklet Sürücüsü Trol 

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