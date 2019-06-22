Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

- Kaza yerinden detay görüntülerAYDIN (AA) - Aydın 'ın Sultanhisar ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sultanhisar'dan Nazilli istikametine giden Mustafa Can Akdoğan'ın (21) kullandığı plakasız motosiklet, Atça Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü karşı şeride düştü.İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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