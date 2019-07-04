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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aydın'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Video

Aydın'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Video

- Aydın 'da otomobil tırla çarpıştı - 2 ölü, 2 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Araç sürücüsünün ambulansa taşınması - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Hakkı Emir'in (55) kullandığı 09 JN 910 plakalı otomobil, Aydın - Denizli kara yolu Gencelli mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Burada Ramazan K. (43) idaresindeki 44 PS 539 plakalı tırla çarpışan otomobil, şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobilde bulunan Fadime Ana Kılıç (63) ile Fatma Emir (53) olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Arda Kurt (10), 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Gözaltına alınan tır sürücüsü Ramazan K, "Kendi şeridimde giderken refüjden çıkan otomobil takla ata ata bana çarptı. Ne yapacağımı şaşırdım. Zar zor durabildim." dedi.

Polis Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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