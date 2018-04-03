Aydın'da otobüs yangını... Otobüs cayır cayır yandı, şoför soğukkanlı davranıp olası bir faciayı önledi

-yangını söndürme çalışmaları

-toplanan kalabalık

-itfaiyenin çalışması

-polisin kalabalığı dağıtmaya çalışması

-Sinan Doğruyol'un yanan otobüsünü izlemesi

-Sinan Doğruyol ile röp



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs yolcu taşıdığı sırada aniden yanmaya başladı.

Şoförün soğukkanlı davranması sayesinde olası bir facianın önüne geçilirken, yolcuları tahliye edilen otobüs cayır cayır yandı. Olay akşam saat 19:30 sıralarında Mimarsinan mahallesi Vali Ünal Özgedek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin değişik bölgelerinden aldığı yolcuları Mimarsinan Mahallesi Son Durak tesislerinde doğru taşımakta olan Sinan Doğruyol yönetimindeki 09 M 009 plakalı otobüs bir anda yanmaya başladı.

Otobüsün yandığını farkeden şoför Doğruyol hemen otobüsün kapılarını açıp otobüsü tahliye etti. Daha sonra yanmakta olan otobüsü alevler içinde iken güvenli bölgeye alıp kendisini de dışarı attı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs herkesin gözü önünde cayır cayır yandı. Bir yandan yolcuları ve canını kurtarmanın sevincini yaşayan diğer yandan da ekmek teknesinin küle dönmesini çaresizce izleyen şoförü meslektaşları ve Kooperatif Başkanı Okan Yalçın teselli etti. Yangında otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

