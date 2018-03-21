Aydın’da Nevruz kutlamalarında renkli görüntülere sahne oldu

-- vali yardımcısı konuşma

--francesco şiir okuma

--nevruz ateşi

--oyunlar

--demir dövme



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’da kutlanan Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, Yeni Gineli Francesco Junior’un okuduğu ‘Önce Vatanım’ şiiri izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Tüm yurtta olduğu gibi 21 Mart Nevruz Bayramı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez yerleşkesinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Aydın Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, “Yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği özü itibarı ile baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla kutlanan bir gündür” diye konuştu.

Vali yardımcısı Ediz Sürücü’nün konuşmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri şiirlerini okudular. ADÜ Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencisi Yeni Gineli Francesco Junior ‘Önce Vatanım’ adlı şiiri okudu. Şiirini içtenlikle okuyan Francesco izleyiciler beğenisini alkışlayarak ve kendisini tebrik ederek gösterdi. Öğrencilerin Nevruz Bayramı ile ilgili şiirlerini okumasının ardından Aydın Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi gösterisini sundu. Daha sonra protokol Nevruz’un simgesi olan Nevruz ateşi yakıldı. Protokol üyeleri Nevruz ateşinin üzerinden sırayla atladı. Çeşitli yarışmaların da oynandığı etkinlikler demir dövme geleneğinin yerine getirilmesi ile son buldu. Nevruz Bayramı etkinliğine Aydın Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, bir söyleşi için ADÜ’de bulunan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

(OD-)

