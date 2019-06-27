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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aydın’da milyonluk dolandırıcılık iddiası Haberi

Aydın’da milyonluk dolandırıcılık iddiası Haberi

-Çiftlikten görüntüler

Süt Ürünleri Besi Çiftliği Yakalama Kararı Suç Duyurusu Dolandırıcılık 

--Çiftlikteki bekçi
--Mağdur konuşma
--Genel ve detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Germencik ilçesinde kurduğu süt çiftliğine ortak olarak aldığı kişileri milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı’da birkaç yıl önce süt ürünleri satışı için mandıra açan İbrahim B. Aydın’daki özel bir bankadan kredi çekerek, Germencik Turanlar Mahallesi’nde 50 dönümlük alanda besi çiftliği kurdu. İbrahim B. buradaki işlerini daha da ilerletmek için Aydın başta olmak üzere Türkiye’nin değişik illerindeki kişilerden para alarak çiftliğe kar ortağı yaptı. Bir süre sonra paralarını tahsil edemeyen çiftlik ortakları İbrahim B. ile görüşmek istedi. İbrahim B.’ye ulaşamayan 14 kişi savcılığa giderek dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çiftlik mağdurlardan Hüsamettin Afacan (35) konu ile ilgili olarak, "2016 yılı Ağustos ayında 35 bin lira karşılığında 5 inek ile çiftliğe ortak oldum. Bana aylık Süt Birliği'nin belirlediği fiyat üzerinden ayda 800 ile 1200 TL arasında para ödüyordu. 2018 Mart ayına kadar hakkım olan süt bedelini aldım. Ancak o tarihten itibaren sıkıntı başladı.
'Bugün, yarın ödeyeceğim' diyerek, beni hep oyaladı. Bayram sonrası paraları ödeyeceğini söyledi.

Kendisine şu an ulaşamıyoruz" diye konuştu.
Özel bankalardan çektiği kredileri ödeyemediğinden dolayı İbrahim B.’nin çiftliğine ve mal varlıklarına el konulduğu, hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenilirken, özel bankanın çiftliği koruma altına almak için bekçi görevlendirdiği görüldü.

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