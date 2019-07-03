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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da marangoz atölyesinde yangın Video

Aydın'da marangoz atölyesinde yangın Video

- - Yangın yerinden detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bild Yangına Müdahale 

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